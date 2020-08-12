Следствие просит оставить под арестом экс-замглавы Минобрнауки Лукашевич до 16 октября

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы рассмотрит ходатайство следствия о продлении до середины октября срока ареста экс-замглавы Минобрнауки Марины Лукашевич по делу о крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Лукашевич назначено к рассмотрению на 13 августа в 14:00 мск", - сказала представитель суда. Следствие просить продлить ей срок стражи до 16 октября. Аналогичное ходатайство будет рассмотрено в отношении бывшего начальника управления реализации программ в сфере науки и образования Россотрудничества Михаила Попова.

По версии следствия, Лукашевич представляла в Министерство образования и науки РФ сфальсифицированный отчет, согласно которому она являлась руководителем проекта, а также утверждала отчеты о выполненных работах. Прием работ осуществлял Михаил Попов. Деньги за госконтракты перечисляли на расчетный счет ООО "ЦРН", после чего Лукашевич и Николай Попов (брат подозреваемого) перечисляли их для обналичивания на расчетные счета индивидуальных предпринимателей, с которыми были заключены договоры на оказание услуг. Индивидуальные предприниматели деньги обналичивали и передавали лично Николаю Попову для их последующего распределения между членами преступной группы.

Общий ущерб, причиненный действиями преступной группы, превысил 50 млн рублей.