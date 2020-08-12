Два человека погибли в ДТП на Кубани

КРАСНОДАР, 12 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, шестеро пострадали в результате столкновения в двух автомобилей на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин на Кубани. Об этом сообщили в среду в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, на 58-м км автодороги Темрюк-Краснодар-Кропоткин водитель автомобиля Lada не предоставил преимущества в движении автомобилю Honda, двигавшегося по главной дороге, в результате чего произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП от полученных ранений на месте погибли водитель и пассажир отечественного автомобиля, а также с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель и пять пассажиров авто Honda, двое из которых несовершеннолетние", - говорится в сообщении.

По факту ДТП проводится проверка.