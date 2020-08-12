Потерпевшие по делу Соколова просят проверить факт вступления в дело его нового адвоката

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Потерпевшая сторона по делу историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, направила обращение в вуз с просьбой проверить соблюдение морально-этических норм и правил университета по факту появления в деле нового адвоката Александра Торгашева. Как сообщила ТАСС представительница потерпевших Александра Бакшеева защитник, с которым Соколов заключил соглашение, является сотрудником СПбГУ.

"Мама убитой Анастасии Галина Георгиевна Ещенко приняла решение направить официальное обращение в СПбГУ. То, что Торгашев является адвокатом и может самостоятельно заключать соглашения на защиту не исключает того факта, что он также является сотрудником СПбГУ, который уже уволил Соколова. Мы просим проверить эту ситуацию на предмет соблюдения сотрудником морально-этических норм и правил высшего учебного заведения и отреагировать соответствующим образом", - сказала Бакшеева.

Ранее в рамках рассмотрения уголовного дела Соколова по существу историк отказался от услуг защитника Александра Почуева. После этого он заключил соглашение с адвокатом Сергеем Лукьяновым. В начале августа фигурант нанял еще одного защитника - Александра Торгашева. "Вопрос участия Торгашева как защитника Соколова - это не вопрос права, который может разрешить суд", - сказала Бакшеева, отвечая на вопрос ТАСС о том, почему соответствующая позиция не была заявлена в рамках судебного процесса.

На очередном заседании в среду сторона обвинения огласила материалы дела, в том числе характеристику на Соколова и Ещенко от сотрудников вуза, протокол осмотра квартиры Соколова и обнаружения останков. Следующее заседание назначено на 9 сентября.