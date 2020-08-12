Адвокат вдовы рэпера Картрайта пожаловалась в прокуратуру на давление следователя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Защита вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марины Кохал, которую обвинили в его убийстве, пожаловалась в прокуратуру на действия следствия. Как сообщила ТАСС адвокат Кохал Ирина Скурту, по ее информации, следователи оказывали на ее доверительницу давление.

"По моим данным, 10 августа к ней [в изолятор] пришел следователь в вечернее время, после 18:00 мск, когда адвокатов уже не допускают. В отсутствие защитника он начал с ней разговаривать, оказывая давление, чтобы добиться признательных показаний. Мы обратились в прокуратуру", - сказала адвокат.

Смольнинский районный суд 3 августа удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Кохал на срок до 30 сентября.

По данным СК, убийство Картрайта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего. Причина смерти музыканта все еще не установлена.