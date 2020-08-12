В Абхазии ищут туристку из Петербурга, упавшую с квадроцикла в горную реку

СУХУМ, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски жительницы Санкт-Петербурга, которая упала в реку в Гудаутском районе республики. Об этом сообщила пресс-служба республиканского МЧС в среду.

"Сотрудники МЧС ведут поиски в реке Бзыбь жительницы Санкт-Петербурга. Парень и девушка 1998 года рождения, приехавшие на отдых в Абхазию из Санкт-Петербурга, ездили на арендованном квадроцикле. В районе 9-го километра дороги, ведущей к высокогорному озеру Рица, на проселочной дороге молодой человек не справился с управлением, вследствие чего квадроцикл опрокинулся и упал с обрыва в реку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель получил незначительные травмы, квадроцикл нашли на берегу реки Бзыбь. Девушку на месте ДТП найти не удалось, в связи с чем ее стали искать в реке. По данным пресс-службы МЧС, в поисках задействованы спасатели Гагрского и Гудаутского районов, а также водолазы Государственной инспекции по маломерным судам. С наступлением темноты поиски будут приостановлены.