Три человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Шотландии

ЛОНДОН, 12 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в среду в шотландском округе Абердиншир в результате схода пассажирского поезда с рельсов. Об этом сообщила на своем сайте британская транспортная полиция.

"К глубокому сожалению, можем подтвердить, что, несмотря на усилия медиков, три человека погибли на месте", - говорится в заявлении. Одним из погибших считается машинист поезда. Шесть человек госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.

В транспортной полиции также отметили, что в утреннем поезде находилось мало людей и к настоящему моменту никто из них не числится среди пропавших без вести. Ранее информационное агентство Press Association сообщило о том, что всего в экспрессе компании ScotRail, следовавшем из Абердина в Глазго, было 12 человек - шесть пассажиров и шесть членов бригады поезда.

В среду утром транспортная полиция Великобритании сообщила, что в 09:43 по местному времени (11:43 мск) получила данные о сходе поезда с рельсов в районе города Стоунхейвен. Вещательная корпорация Би-би-си информировала о возгорании, возникшем на месте инцидента, где был виден поднимающийся в небо густой дым. На место прибыло несколько десятков полицейских машин, пожарных расчетов и карет скорой помощи, а также спасательный вертолет.

По данным источников Press Association, причиной происшествия мог стать оползень, случившийся после проливных дождей, прошедших накануне на севере Шотландии. Локомотив и три из четырех вагонов сошли с рельсов и свалились с крутой насыпи. Инцидент произошел в сельской местности. Доступ к месту происшествия затруднен, что осложняло проведение спасательной операции.

В октябре 2018 года в районе Стоунхейвена с рельсов сошли несколько вагонов пустого пассажирского поезда. Тогда в результате инцидента никто не пострадал.