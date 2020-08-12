В Калуге возбудили дело против предполагаемого пособника террористов

ТАСС, 12 августа. Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Калуги, подозреваемого в финансировании запрещенной в России террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщили в среду в пресс-службе управления ФСБ по Калужской области.

"Пресечена противоправная деятельность жителя города Калуги, осуществлявшего материальное обеспечение лиц, участвующих в международной террористической организации ИГИЛ. В его отношении возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. 205.1 УК России", - говорится в сообщении.

Мужчина, подозреваемый в пособничестве террористам задержан при силовой поддержке Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Калужской области, уточнили в пресс-службе УФСБ по региону.