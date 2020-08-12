Суд приговорил к срокам до пожизненного членов банды за убийство экс-прокурора Рославля

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Смоленской области приговорил к срокам от 12 лет до пожизненного заключения членов банды за убийство бывшего прокурора города Рославля. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Приговором суда на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей Игорю Галанцеву и Сергею Новгородову (с учетом ранее вынесенного приговора) назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, Игорю Семенову - в виде 20,5 лет лишения свободы, Ивану Никунину и Игорю Сиябову - в виде 12 лет лишения свободы. Последние трое осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в СК.

Они признаны виновными по пп. ж, з ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство, совершенное организованной группой, сопряженное с бандитизмом") и ч. 2 ст. 209 УК РФ ("Бандитизм"). Вечером 22 января 2005 года, когда бывший прокурор города Рославля вышел из дома и направился к машине, к нему подъехал автомобиль нападавших. Трое из них подошли к мужчине и расстреляли его из пистолета-пулемета, после чего скрылись. Деятельность банды была пресечена в результате совместной работы следователей СК и оперативных сотрудников полиции. Доказательствами по делу стали допросы, результаты осмотров мест происшествия, очные ставки, заключения судебных экспертиз, в том числе баллистических, трасологических.