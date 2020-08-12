Зиничев доложил Путину о завершении работы группировки МЧС в Бейруте

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о проделанной в Ливане работе по ликвидации последствий мощного взрыва, произошедшего в порту Бейрута 4 августа. Об этом сообщила в среду пресс-служба Кремля.

А потом в порту Бейрута случился взрыв

2020 год оказался очень тяжелым для Ливана.

2020 год оказался очень тяжелым для Ливана. А потом в порту Бейрута случился взрыв

Министр рассказал, в частности, о "поисково-спасательной операции и оказании медицинской помощи сотням пострадавших местных жителей, а также о работе по противодействию коронавирусной инфекции находившихся в составе группировки специалистов Роспотребнадзора".

Зиничев доложил главе государства о завершении работы группировки МЧС в Ливане и о ее поэтапном выводе.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России принимали пострадавших. За все время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела 10 человек. Медики аэромобильного госпиталя МЧС за время работы приняли более 500 пациентов.