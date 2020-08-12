Житель Нижегородской области получил более 6 лет колонии за покушение на главу сельсовета

ТАСС, 12 августа. Суд приговорил к 6 годам и 5 месяцам колонии строгого режима жителя Нижегородской области, который 3 декабря пришел с пистолетом в здание администрации Шеманихинского сельсовета и угрожал главе администрации убийством. Об этом сообщается в среду на сайте управления СК РФ по региону.

"Собранные следователем <…> доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 55-летнему мужчине в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия"). Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 6 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый купил огнестрельное оружие и днем 3 декабря в нетрезвом состоянии пришел в здание сельской администрации. В кабинете главы сельсовета он наставил пистолет на потерпевшего и угрожал ему убийством. Глава сельсовета смог отобрать оружие, во время борьбы произошел выстрел. Злоумышленника задержали у здания администрации.