Мосгорсуд признал законным изъятие имущества на 6 млрд рублей у полковника ФСБ Черкалина

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение суда об обращении в доход государства имущества и денежных средств на сумму около 6 млрд рублей полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве и получении взяток. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Решение Головинского суда оставлено без изменения", - сказали в суде.

В ноябре 2019 года Головинский суд удовлетворил большинство требований прокуратуры, включая арест наручных часов, дамских сумочек, ювелирных украшений, квартир в Москве, загородных участков, автомобилей и наличных денег, обнаруженных при обысках. Вместе с тем суд не стал обращать в доход государства квартиру сестры Черкалина, от требований об изъятии которой прокурор отказался в прениях сторон.

Черкалин был согласен отдать государству почти все заявленное по миллиардному иску имущество. Ответчик признает в полном объеме взыскание в доход государства денежных средств в сумме $200,5 тыс, 900 тыс. рублей, $50,49 млн, €1,978 млн, 16,145 млн рублей, $22,056 млн, €6,522 млн, 4 тыс. фунтов, 793 млн рублей и автомобиля Porsche Cayenne.

Суть иска

Генпрокуратура просила суд об обращении в доход государства пяти квартир, двух загородных домов, шести земельных участков общей площадью 7116 кв. м, 14 нежилых помещений, двух автомобилей, 800 млн рублей, $72 млн и €8 млн, обнаруженных в ходе следственных действий в жилище, автомашине и служебном кабинете Черкалина. Общая стоимость подлежащего обращению в доход государства имущества превышает 6,3 млрд рублей.

Большую часть этой суммы, около 6 млрд в рублевом эквиваленте, составляют изъятые в квартире и машине Черкалина наличные в рублях и иностранной валюте. Генпрокуратура в ходе проверки соответствия расходов и доходов экс-начальника 2-го отдела управления "К" СЭБ ФСБ России Черкалина установила, что он предоставлял неполные сведения о доходах, а стоимость найденного у него имущества значительно превышает его официальный доход. На часть незаконно полученных денег он приобретал имущество и регистрировал на своих родственников и близких. При этом общий легальный доход Черкалина, его родственников и близких с 2005 по 2019 год составил не более 55 млн рублей, отметили в Генпрокуратуре.