Защита Френкеля обжаловала штрафы, выписанные ему после инцидента на избирательном участке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Защита журналиста Давида Френкеля, которому в июне сломали руку на петербургском участке для голосования, обжаловала все три постановления Дзержинского районного суда города о привлечении его к административной ответственности по итогам случившегося инцидента. Об этом сообщила ТАСС в среду адвокат журналиста Ольга Карачева.

"Обжалованы все три решения Дзержинского районного суда о привлечении к административной ответственности Давида Френкеля", - сказала Карачева.

Она также сообщила о намерении пожаловаться в суд на отсутствие уведомления со стороны ГСУ СК РФ по городу об итогах доследственной проверки, которая была организована после инцидента. "Мы обжалуем в суде бездействие СК в связи с неуведомлением [о результатах доследственной проверки]", - сказала защитница.

В начале августа официальный представитель Френкеля направила жалобу в Главное следственное управление СК РФ по Петербургу за задержку в предоставлении соответствующей информации. Просьбу сообщить об итогах проверки Карачева направила в конце июля, рассказала она ранее агентству.

О штрафах

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга 27 июля вынес постановление о привлечении к административной ответственности Давида Френкеля за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), оштрафовав его на 500 рублей. Суд также признал его виновным в правонарушении, предусмотренном ст. 5.69 КоАП РФ ("Вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования в голосовании"), оштрафовав на 2 тыс. рублей. В тот же день наказание в виде предупреждения Френкель получил за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения").

Об инциденте

По информации Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Френкель около 15:00 мск 30 июня приехал на участок для голосования из-за сообщения о попытке удалить члена избирательной комиссии с правом решающего голоса. Сотрудники полиции по неизвестным причинам приняли решение выдворить журналиста из помещения избирательного участка, применили силу и нанесли ему травму. По данным петербургской полиции, к сотрудникам МВД обратился председатель участкового избиркома с официальным заявлением об оказании содействия в удалении гражданина, препятствовавшего работе комиссии.