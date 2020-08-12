Власти Шотландии проверяют, были ли россияне в сошедшем с рельсов поезде

ЛОНДОН, 12 августа. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Шотландские власти по запросу генконсульства России в Эдинбурге устанавливают, могли ли россияне пострадать при сходе с рельсов пассажирского поезда в округе Абердиншир. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в самом генконсульстве.

"Генеральному консульству России в Эдинбурге известно об инциденте в районе Стоунхейвена, где сошел с рельсов шотландский скоростной экспресс. По имеющейся информации, в поезде было всего шесть пассажиров. К настоящему времени сотрудники генконсульства связались с властями Абердиншира, где устанавливают, могут ли среди пострадавших быть граждане России", - сказали в российском диппредставительстве.

Как говорится в распространенном в среду вечером заявлении британской транспортной полиции, в результате инцидента погибли три человека, в том числе машинист поезда. Шесть человек госпитализированы с травмами, не представляющими угрозы для жизни.