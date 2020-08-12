Информация о "минировании" Ростовского областного суда не подтвердилась

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 августа. /ТАСС/. Полученное по электронной почте сообщение о "минировании" Ростовского областного суда не подтвердилось, сообщили в среду журналистам в пресс-службе суда.

"Сегодня на электронную почту Ростовского областного суда поступило анонимное сообщение о минировании здани. <…> Стало известно, что сообщение о минировании Ростовского областного суда было ложным", - сказала представитель суда.

Ранее представитель пресс-службы Ростовского областного суда сообщила журналистам, что всех сотрудников вывели из здания учреждения.

По информации источника ТАСС, в среду поступали сообщения о "минировании" трех судов города.