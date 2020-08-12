Три человека погибли в ДТП в Псковской области

ПСКОВ, 12 августа. /ТАСС/. Три человека, в том числе ребенок, погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Псковской области. Информация о пострадавших уточняется, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"Около 18:30 в деревне Зубарево Невельского района произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. По предварительной информации, на перекрестке столкнулись BMW X5 и ВАЗ, удар пришелся в бок отечественного автомобиля. В результате столкновения три человека в ВАЗ погибли на месте происшествия (двое взрослых - мужчина и женщина, а также ребенок), информация о других пострадавших уточняется", - говорится в сообщении.