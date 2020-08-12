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Суд арестовал обвиняемого в убийстве своей невесты в центре Москвы

Тело девушки было обнаружено 21 июля

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве своей невесты в квартире в центре столицы. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по городу Юлия Иванова.

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"Мужчине предъявлено обвинение. Сегодня суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Иванова.

Вечером 21 июля в квартире жилого дома по Колпачному переулку было обнаружено тело девушки 1993 года рождения с множественными повреждениями. Возбуждено уголовное дело об иубийстве, задержан ее сожитель 1993 года рождения. Следователи допросили родственников и знакомых убитой девушки, изъяли камеры видеонаблюдения, провели необходимые следственные действия с фигурантом, изобличающие его вину.

По данным СМИ, мать молодого человека сообщила, что пара должна была пожениться 8 августа. По словам матери, конфликтов у пары не было.

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