Шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство Йемена в Москве

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Конфликт произошел между сотрудниками посольства Йемена в Москве и военнослужащими этой страны из-за того, что они не могут вернуться на родину из-за ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, шесть человек задержаны за попытку ворваться в посольство.

"Произошел внутренний конфликт между сотрудниками посольства Йемена и Вооруженных сил страны в связи с отказом йеменских властей вернуть на родину военнослужащих из-за пандемии коронавируса, - сказал собеседник агентства. - У посольства Йемена собралось 20 человек, это было час назад. Шестеро пытались ворваться, в настоящее время они задержаны и доставлены в полицию".

По словам источника, в отношении задержанных составят протоколы об административном правонарушении, после чего отпустят.

Здесь военнослужащие проходили курсы военной академии. Сейчас в конфликте ситуации разбираются работники посольства. Обстановка у посольства в настоящее время спокойная.