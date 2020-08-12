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Полиция возбудила уголовное дело после поджога 10 мусоровозов во Владимире

Инцидент произошел утром 12 августа

ТАСС, 12 августа. Уголовное дело возбуждено после пожара в городе Владимире, в котором утром 12 августа сгорели 10 мусоровозов. Об этом сообщила пресс-служба облуправления МВД.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") по факту поджога автомобилей, предназначенных для сбора и перевозки мусора", - говорится в сообщении на сайте УМВД.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельств инцидента, добавили в пресс-службе.

Информация о возгорании мусоровозов управляющей компании "Чистый город" поступила в МЧС в 04:09 мск. К ликвидации пожара на площади около 60 кв. м привлекались семь единиц техники и 24 человека личного состава.

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