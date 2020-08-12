Автомобиль в центре Минска сбил сотрудника ГАИ

МИНСК, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудник ГАИ пострадал в центре Минска в результате наезда автомобиля. Об этом в среду сообщила пресс-служба МВД республики.

Таймлайн кризиса в Белоруссии: от президентских выборов к протестам

"Сегодня, 12 августа, около 20:00 на пересечении улицы Мельникайте и проспекта Победителей в Минске 45-летний мужчина за рулем "Шкоды" совершил наезд на сотрудника ГАИ. Водитель попытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. Для остановки транспортного средства сотрудники Госавтоинспекции использовали табельное оружие", - сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в своем телеграм-канале.

Как уточнила Чемоданова, "сотруднику милиции оказана медицинская помощь, он доставлен в медучреждение".

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По предварительным данным ЦИК, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. Светлана Тихановская, которую называли его основным конкурентом, заняла второе место, получив 10,09% голосов.

После объявления результатов экзитполов вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками милиции. В результате, по данным МВД, были задержаны около 3 тыс. человек, пострадали десятки стражей порядка и демонстрантов.