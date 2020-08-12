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СМИ: в Канаде из-за лесных пожаров эвакуировано около 3,8 тыс. человек

О пострадавших и разрушениях не сообщается

ОТТАВА, 12 августа. /ТАСС/. Около 3,8 тыс. жителей населенного пункта Ред-Лейк (провинция Онтарио) были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров. Об этом в среду сообщил телеканал CTV со ссылкой на мэра города Фреда Моту.

Часть жителей перевезли на самолетах в близлежащие населенные пункты. Всего в Ред-Лейк проживают примерно 4,1 тыс. человек. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По данным противопожарной службы региона, лесные пожары бушуют в непосредственной близости от города. При этом ветер гонит огонь в сторону населенного пункта. Площадь возгорания сейчас оценивается в 750 га, тогда как во вторник составляла 550 га.

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