В Ессентуках разыскивают пропавшего 11-летнего мальчика

ПЯТИГОРСК, 12 августа. /ТАСС/. Полиция разыскивает в Ессентуках 11-летнего ребенка, который днем в среду ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД по Ставропольскому краю.

"Отделом МВД России по городу Ессентуки разыскивается без вести пропавший несовершеннолетний 2009 года рождения. 12 августа в отдел полиции с заявлением об исчезновении ребенка обратился его опекун. Женщина сообщила, что днем мальчик ушел из дома в Ессентуках и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно", - говорится в сообщении.

Ребенок был одет в черные шорты, камуфляжную футболку. У мальчика был желтый рюкзак, темно-синие резиновые тапочки и черные кроссовки. Телефона и документов нет.

"Сотрудниками полиции реализован комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения без вести пропавшего. Ориентировка с приметами ребенка передана всем патрульным экипажам", - сказано в пресс-релизе.