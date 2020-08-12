Источник: оперативники провели обыск в инспекции ФНС Всеволожского района Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыск в инспекции Федеральной налоговой службы России по Всеволожскому району Ленинградской области в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в силовых структурах.

"Сотрудниками следственного управления СК РФ по Ленинградской области совместно с представителями Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проведен обыск в ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области", - сказал собеседник агентства.

По его словам, оперативники искали предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, которые были получены при выездной налоговой проверке районной ИФНС в отношении проверяемого налогоплательщика.