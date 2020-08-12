Источник: три человека задержаны после обысков в Госстройнадзоре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в Службе государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга, задержаны трое, в том числе два сотрудника организации, в отношении них возбуждены уголовные дела о получении взятки и посредничестве во взяточничестве, сообщил в среду ТАСС источник в силовых структурах.

"Обыски проведены в стройнадзоре Петербурга, они касаются выдачи разрешения на эксплуатацию здания на улице Крыленко", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что первым был задержан посредник в передаче взятки, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве"). После этого правоохранители задержали еще двух человек, которые являются сотрудниками стройнадзора. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение взятки"). "По местам жительства всех троих [задержанных] также проведены обыски, изъяты материалы, важные для расследования", - отметил собеседник агентства.

По его словам, оперативники также располагают информацией, что задержанные сотрудники Госстройнадзора систематически получали взятки от застройщиков за выдачу положительных решений для ввода в эксплуатацию зданий. Сумму взяток собеседник агентства не уточнил.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга занимается выдачей разрешений на строительство зданий и сооружений на территории города, а также разрешений на их ввод в эксплуатацию.