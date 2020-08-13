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В Хабаровске около 500 человек эвакуировали из аэропорта после сообщения о минировании

Сообщение поступило на электронную почту

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Сообщение о заложенном взрывном устройстве поступило в хабаровский аэропорт, из здания вывели порядка 500 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе воздушной гавани в четверг.

"На электронную почту аэропорта поступило сообщение о заложенном взрывном устройстве в аэропорту, эвакуировано до 500 человек", - сказал представитель аэропорта.

Сейчас экстренные службы проверяют терминал. Люди находятся на улице, ожидается прибытие трех рейсов из Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Екатеринбурга. Пассажиры этих рейсов будут ожидать окончания проверок в самолетах. Ложное сообщение об угрозе поступало в аэропорт накануне и еще несколько раз в июле и августе.

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