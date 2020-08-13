Сообщение о минировании в хабаровском аэропорту оказалось ложным

ХАБАРОВСК, 13 августа. /ТАСС/. Экстренные службы проверили здания хабаровского аэропорта после сообщения о заложенном взрывном устройстве, угроза не подтвердилась, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

Утром в четверг на электронную почту аэропорта Хабаровск поступило анонимное сообщение о минировании. Проводилась эвакуация пассажиров и персонала из терминалов аэропорта.

"На месте работали оперативные службы, результаты проверки, которая завершилась в 11:30 (04:30 мск), угроз не обнаружено", - сказал представитель аэропорта. Он отметил, что ситуация повлияла на работу аэропорта, поскольку сообщение пришло во время пиковой нагрузки. Всего были эвакуированы около 1 тыс. человек. Все ожидали окончания оперативных мероприятий на привокзальной площади. Пассажиры прибывших рейсов из Екатеринбурга, Петропавловска-Камчатского, Владивостока ожидали окончания проверок на борту самолетов.

"В настоящее время на вылет задерживается пять рейсов: в Советскую Гавань, Петропавловск-Камчатский, Южно-Сахалинск, Магадан, Москву. Все они будут отправляться по готовности и согласно очередности", - сказали в пресс-службе.

Сообщения об угрозе, после которых проводилась эвакуация и задерживались рейсы, поступали в аэропорт Хабаровска несколько раз в июле и августе 2020 года, а также накануне. Сообщения оказывались ложными.

Международный аэропорт Новый в Хабаровске является крупнейшим авиаузлом Дальневосточного федерального округа. Аэропорт обслуживает около 2 млн пассажиров в год.