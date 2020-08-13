Специалисты восстановили электроснабжение в четырех селах Приморья после шквального ветра

ВЛАДИВОСТОК, 13 августа. /ТАСС/. Специалисты филиала "Приморские электрические сети" (АО "ДРСК") восстановили электроснабжение четырех сел в Черниговском районе, которые пострадали от шквального ветра в среду, сообщает пресс-служба ДРСК.

Режим ЧС межмуниципального характера введен в поселке Сибирцево в Приморском крае, где в результате сильного ветра без света остались около 500 домов и были повреждены кровли нескольких строений, в том числе поликлиники. Также пострадали и другие населенные пункты Черниговского района.

"Энергетики заменили большую часть поврежденных опор, оперативно восстановили электроснабжение сел Орехово, Монастырище и поселка Сибирцево. Сегодня утром было восстановлено электроснабжение в селе Светлое, сейчас завершаются работы по восстановлению электроснабжения в селе Халкидон", - говорится в сообщении.

Всего к ликвидации последствий стихии в филиале были привлечены 10 бригад и 11 единиц техники. Для работ были перебазированы аварийно-восстановительные бригады из Уссурийска, Черниговки и Камня-Рыболова. На остальных территориях Приморского края электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

В поселке Сибирцево сорвало около 40% кровли поликлиники №1, а на железнодорожной станции сошли с рельсов два и перевернулись три козловых крана. Пострадали шесть человек. Также ветер сорвал часть кровли пожарного депо и нескольких школ. Частично пострадали кровли еще 43 жилых строений.