{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Омске после ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи

Пострадали два медика и беременная женщина

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Скорая медицинская помощь опрокинулась в Омске в результате столкновения с легковым автомобилем. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минздрава Омской области, в ДТП пострадали два медицинских работника и беременная женщина, они госпитализированы.

"В результате ДТП пострадали акушерка и сопровождающий пациента медик. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в медицинское учреждение. Беременная женщина также получила политравмы и была доставлена в областной роддом, где ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для ребенка нет", - сказали в Минздраве, отметив, что в момент аварии автомобиль скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками.

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что столкновение скорой помощи и автомобиля Opel Corsa произошло в четверг в 5:35 (2:35 мск). Неравнодушный очевидец ДТП доставил беременную женщину в роддом на своей машине в сопровождении экипажа ДПС.

Теги
РоссияОмская область
В Ростовской области автомобиль врезался в жилой дом
Погибли три человека
Читать полностью