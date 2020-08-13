В Омске после ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи

ОМСК, 13 августа. /ТАСС/. Скорая медицинская помощь опрокинулась в Омске в результате столкновения с легковым автомобилем. Как сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минздрава Омской области, в ДТП пострадали два медицинских работника и беременная женщина, они госпитализированы.

"В результате ДТП пострадали акушерка и сопровождающий пациента медик. С травмами различной степени тяжести они были доставлены в медицинское учреждение. Беременная женщина также получила политравмы и была доставлена в областной роддом, где ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для ребенка нет", - сказали в Минздраве, отметив, что в момент аварии автомобиль скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками.

В пресс-службе регионального МВД уточнили, что столкновение скорой помощи и автомобиля Opel Corsa произошло в четверг в 5:35 (2:35 мск). Неравнодушный очевидец ДТП доставил беременную женщину в роддом на своей машине в сопровождении экипажа ДПС.