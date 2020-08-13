В Ростовской области автомобиль врезался в жилой дом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 августа. /ТАСС/. Три человека погибли в ночной аварии, когда водитель машины въехал в частный дом в Неклиновском районе Ростовской области, сообщили журналистам в четверг в отделе пропаганды УГИБДД главка МВД по региону.

"Минувшей ночью в Неклиновском районе в селе Гаевка на улице Ленина, 14 водитель автомобиля Kia 2001 года рождения, по предварительным данным, не справился с управлением и на перекрестке допустил наезд на частный дом. В результате ДТП погибли водитель, пассажир 2001 года рождения и [другой] пассажир (на вид 2000-2001 года рождения)", - сказали в отделе пропаганды.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, выясняя все обстоятельства произошедшего. Ведется проверка. Как уточнили в полиции, автомобиль получил сильные повреждения.

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