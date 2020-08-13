Неизвестный сообщил об угрозе взрывов в административных зданиях Перми

ПЕРМЬ, 13 августа. /ТАСС/. Министерство территориальной безопасности Пермского края проверяет информацию об угрозе взрывов на нескольких административных объектах в Перми. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале краевого министерства.

"В дежурные службы края поступило сообщение об угрозе взрывов на нескольких административных объектах города Перми. На месте работают оперативные службы. Информация перепроверяется. Личность злоумышленника устанавливается", - говорится в сообщении.

Как сообщает министерство, признаков наличия реальной опасности для населения не выявлено. В какие именно объекты поступили сообщения об угрозе взрывов, ТАСС не уточнили. По информации местных СМИ, сообщения о "минировании" получили Ленинский, Дзержинский и Индустриальный районные суды.