В Подмосковье арестовали пенсионера, напавшего с топором на лифтера

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Суд арестовал пенсионера, напавшего на лифтера в Домодедове из-за того, что шум от ремонтных работ мешал ему спать. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"64-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Кроме этого, по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила Врадий.

9 августа в Домодедове возле входной двери в подъезд пенсионер топором несколько раз ударил в область головы специалиста, ремонтирующего лифт. На допросе задержанный пояснил, что мужчина, проводя ремонтные работы лифта, шумел и не давал ему спать. Кроме этого, потерпевший проживал в подъезде в техническом помещении, из которого систематически доносились шум и музыка, мешающие жителям всего подъезда.

Допрошены жильцы подъезда и работники, проживающие в техническом помещении, назначены судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы.