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Крупный лесной пожар начался на территории заповедника в Калифорнии

Площадь возгорания составляет около 4 тыс. га

ТАСС, 13 августа. Природный пожар начался в среду на территории Национального заповедника Анджелес в штате Калифорния, он быстро распространился на площади около 4 тыс. га. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее данным, в борьбе с возгоранием участвуют пожарные и сотрудники лесной охраны. Организована эвакуация жителей по меньшей мере 100 домов. Как уточнили в Службе лесного хозяйства США, причиной стремительного распространения огня стали высокая температура воздуха, низкий уровень влажности и порывистый ветер.

Агентство Reuters отмечает, что данных о пострадавших не поступало.

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