Суд оправдал экс-главу Оренбурга по одному из эпизодов взятки

ОРЕНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга, оглашая приговор в отношении бывшего главы города Евгения Арапова, оправдал его по одному из эпизодов получения взятки в виде скидки при покупке недвижимости, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд оправдывает подсудимого Арапова по одному эпизоду получения взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ)", - сказала судья.

Накануне суд счел доказанной его вину по трем из четырех инкриминируемых эпизодов.

В ходе прений сторон государственный обвинитель попросил назначить подсудимому наказание в виде 10,5 года лишения свободы с содержанием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 150 млн рублей и лишением права занимать руководящие должности на срок шесть лет. По мнению прокурора, вина Арапова в совершении инкриминируемых ему преступлений доказана в полном объеме. Адвокат подсудимого Игорь Рева просил полностью оправдать подзащитного. В своем последнем слове обвиняемый вновь указал, что не совершал преступлений, в которых его обвиняют.