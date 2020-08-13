Суд повторно оправдал жителя Бугульмы по делу о насилии над полуторагодовалой дочерью

КАЗАНЬ, 13 августа. /ТАСС/. Бугульминский городской суд Татарстана оправдал местного жителя по статье о насилии над полуторагодовалой дочерью, приговорив к исправительным работам за причинение легкого вреда здоровью. Об этом журналистам сообщил старший помощник прокурора Татарстана Руслан Галиев.

"Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью"). При этом подсудимый оправдан по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). Мужчине назначено наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработка. От отбывания наказания он освобожден ввиду зачета срока нахождения под стражей и домашним арестом", - сказал представитель прокуратуры, уточнив, что государственное обвинение с судебным решением не согласно и намерено вновь обжаловать его в апелляционном порядке.

Ранее приговором суда от 13 апреля мужчина, которого обвинили в насилии над дочерью, был оправдан по ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста") в связи с отсутствием состава преступления. Гособвинение не согласилось с таким решением и обжаловало его в апелляционном порядке. Верховный суд Татарстана отменил оправдательный приговор и направил дело на рассмотрение в суд первой инстанции.

Инцидент произошел в конце октября 2019 года. Приехавшие на вызов в один из частных домов Бугульмы врачи скорой помощи обнаружили кровотечение у полуторагодовалой девочки, которая была дома с отцом и двумя другими детьми. Врач-гинеколог местной районной больницы обнаружил травмы, свидетельствовавшие о насилии. После проверки следователи возбудили уголовное дело.