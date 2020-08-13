В Петербурге задержали наркоторговца

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге торговца наркотиками, изъяв у него в общей сложности более 20 кг синтетических наркотиков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"По имеющейся информации, местный житель сбывал запрещенные вещества через тайники-закладки на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе возле объектов железнодорожного транспорта. В ходе осмотра его автомобиля полицейскими в салоне и под обшивкой багажника обнаружены 18 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно проведенной экспертизе, в свертках находилась смесь, содержащая наркотическое средство метилэфедрон общей массой около 22 килограммов", - сказала она.

По ее словам, при обыске по месту проживания задержанного изъяты электронные весы, упаковочный материал, устройство для запаивания вакуумных пакетов и компьютерная техника. Также обнаружены наркотические средства - МДМА, метадон, мефедрон и гашиш общей массой 2,5 килограмма.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ ("Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"), в настоящее время задержанный арестован.