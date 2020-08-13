Суд 7 сентября начнет рассматривать иск Генпрокуратуры об изъятии у Абызова 32 млрд рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Гагаринский суд Москвы 7 сентября проведет беседу по иску Генеральной прокуратуры России, которая требует обратить в доход государства денежные средства бывшего министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова в размере более 32 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Беседа по иску назначена на 7 сентября в 14:00", - сказал собеседник агентства.

Ранее Генеральная прокуратура обратилась с иском в суд о взыскании с Абызова и подконтрольных ему иностранных компаний в доход РФ денежных средств в размере 32,5 млрд рублей. В Генпрокуратуре пояснили, что эти средства стали незаконным доходом, полученным в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Проверка соблюдения требований антикоррупционного законодательства показала, что при поступлении на службу Абызов скрыл сведения о своем реальном имущественном положении, не указав, что владеет не менее пятью зарегистрированными на территории Республики Кипр офшорными компаниями и другими зарубежными финансовыми инструментами. Кроме того, в должности министра он продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекать доходы от подконтрольных ему юридических лиц. Данный факт он скрыл, оформив имущество на подставных лиц, а на Кипре и в Москве Абызов организовал теневые офисы, которые в целях конспирации были размещены в жилых квартирах.