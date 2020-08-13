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СК проверит данные о гибели пятерых пациентов в частной клинике в Москве

Родственники погибших считают, что их близким были оказаны некачественные услуги

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Следователи проверяют данные о гибели пятерых пациентов в частной медицинской клинике на западе Москвы. Об этом сообщила журналистам представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

На федеральном телеканале вышел сюжет о том, что в частной медицинской клинике на западе Москвы за непродолжительное время погибли пять пациентов. Родственники считают, что их близким были оказаны некачественные услуги.

"По фактам, изложенным в новостном сюжете федерального канала, следственными органами ГСУ СК по Москве организовано проведение доследственной проверки, - сообщила Иванова. - Следствием проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех фактов, указанных в информации".

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