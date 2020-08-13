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В Петербурге задержаны пятеро полицейских, подозреваемых в вымогательстве

По данным источника, сотрудники угрожали девушке тем, что подбросят ей наркотики в случае, если она откажется платить

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Пятеро сотрудников полиции задержаны в Санкт-Петербурге, они подозреваются в вымогательстве денег у девушки под угрозой подброса наркотиков. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Задержаны пятеро сотрудников. По оперативной информации, они требовали деньги у девушки, которую остановили при поиске закладки с наркотиками", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сотрудники угрожали девушке тем, что подбросят ей наркотики в случае, если она откажется платить.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.

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