В Петербурге задержаны пятеро полицейских, подозреваемых в вымогательстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Пятеро сотрудников полиции задержаны в Санкт-Петербурге, они подозреваются в вымогательстве денег у девушки под угрозой подброса наркотиков. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Задержаны пятеро сотрудников. По оперативной информации, они требовали деньги у девушки, которую остановили при поиске закладки с наркотиками", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что сотрудники угрожали девушке тем, что подбросят ей наркотики в случае, если она откажется платить.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС пока не располагает.