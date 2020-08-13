Бывший мэр Оренбурга получил тюремный срок за взятки

ОРЕНБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Ленинский районный суд Оренбурга в четверг приговорил бывшего главу Оренбурга Евгения Арапова к четырем годам и шести месяцам лишения свободы и штрафу за получение взяток, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев со штрафом в размере 15 млн рублей и с лишением права занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения изменить на заключение под стражу, взяв под стражу в зале суда", - сказала судья.