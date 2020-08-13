Ефремов остается в неврологическом отделении больницы им. С. П. Боткина

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов, госпитализированный в Боткинскую больницу из Пресненского суда Москвы, проходит лечение в неврологическом отделении.

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Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

"Он в неврологическом отделении. Его состояние стабильное, тенденция к улучшению сохраняется", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил ТАСС, что "пока все без изменений". "Ефремов лежит в больнице, к нему по-прежнему не пускают", - сказал он.

Как сообщил накануне Пашаев, сотрудники Боткинской больницы подтвердили инсульт у Ефремова, сейчас его жизни ничего не угрожает.

