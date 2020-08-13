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Протесты в Белоруссии после выборов президента
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В Белоруссии за сутки задержали около 700 протестующих

В МВД республики сообщили, что беспорядки по стране утратили массовость

МИНСК, 13 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Белоруссии за последние сутки задержали около 700 человек за участие в несанкционированных акциях. Об этом сообщили в четверг в МВД республики.

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"За участие в несанкционированных массовых мероприятиях задержаны около 700 человек. Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким", - говорится в сообщении.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская - 10,09%. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. С воскресенья люди по вечерам выходят на демонстрации, в результате за это время, по данным МВД, были задержаны около шести тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов.

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