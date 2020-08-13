СМИ: греческий и турецкий фрегаты задели друг друга в Средиземноморье

АФИНЫ, 13 августа. /ТАСС/. Греческий фрегат Limnos и турецкий фрегат Kemalreis (F-247) класса Barbaros "соприкоснулись" во время маневрирования в Восточном Средиземноморье, однако Генеральный штаб национальной обороны Греции это официально не подтверждает, сообщает портал Armyvoice.gr, специализирующийся на военной тематике.

По его данным, информированный источник сообщил, что два корабля "задели" в среду друг друга, что не означает обязательно, что они столкнулись. Как отмечает издание, такое может произойти при маневрировании в очень небольшом пространстве, например, в спорном районе, где находилось турецкое исследовательское судно Oruc Reis, и была большая концентрация военных кораблей двух стран.

Представитель Главного штаба военно-морского флота Греции ответил на запрос Armyvoice.gr, что, насколько ему известно, не было столкновения кораблей. Представитель Генерального штаба национальной обороны утверждал, что ничего не знает о таком инциденте. При этом представители министерства национальной обороны, пожелавшие остаться неназванными, подтвердили порталу инцидент, но намекнули, что имеется молчаливое соглашение не придавать ему большого значения.

Согласно имеющейся информации, и Греция, и Турция, похоже, хотят сохранять спокойствие в такой напряженной обстановке, и, очевидно, обе стороны избегают инцидента, который может принять неконтролируемые масштабы кризиса, отмечает Armyvoice.gr.

В свою очередь другой греческий оборонный портал Defence-point.gr утверждал, что турецкий фрегат класса Yavuz пытался таранить греческий фрегат Limnos, наблюдавший за судном Oruc Reis. Такие действия, по его словам, были предприняты в рамках попытки снять препятствия, созданные греческим флотом для незаконной сейсморазведки Oruc Reis на греческом морском шельфе к югу от острова Кастелоризо.

"По достоверной информации, греческий фрегат избежал тарана, но в результате маневра получил повреждение турецкий фрегат. Инцидент не получил продолжения, но в Афинах было решено, что премьер-министр Кириакос Мицотакис должен направить Анкаре четкий предупредительный сигнал", - отмечает портал. Поэтому, считает Defence-point.gr, Мицотакис выступил со срочным обращением к нации, в котором он косвенно упоминает об инциденте, говоря о возможности потери контроля из-за большой концентрации военных кораблей в небольшой зоне. "Пусть знают все: риск инцидента [между вооруженными силами двух стран] сохраняется, когда такое большое количество войск сосредоточено на ограниченной территории. И ответственность в таком случае будет нести виновник создания таких условий", - заявил, в частности, Мицотакис в телеобращении.

Пересекающиеся морские зоны

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас подписал 6 августа с главой египетского МИД Самехом Шукри соглашение о демаркации морских зон.

По словам Афин, данное соглашение закрепляет право греческих островов на морской шельф и ИЭЗ. МИД Турции заявил, что Анкара не признает данный документ и направила свое исследовательское судно Oruc Reis в сопровождении группы военных кораблей для сейсмической разведки на греческом морском шельфе близ Кастелоризо. В ответ Греция привела свои вооруженные силы в боевую готовность и заявила, что будет отстаивать свои суверенные права.

При этом Греция не признает подписанный в ноябре Анкарой с базирующимся в Триполи правительством меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и Ливией. По оценке греческого МИД, этот документ лишает греческие острова права на континентальный шельф и ИЭЗ.

Судя по карте, которая появилась 6 августа в греческих СМИ, зоны, которые определены Грецией и Египтом в соглашении по демаркации их исключительных экономических зон, пересекаются с зонами, которые провозглашались своими Турцией и Ливией в их прошлогоднем меморандуме.