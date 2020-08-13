Неизвестный сообщил о минировании судов в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 13 августа. /ТАСС/. Сообщения о минировании поступили в районные и городские суды Волгограда, а также в суд Волгоградской области. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов региона в четверг.

"В районные и городские суды Волгоградской области, а также в Волгоградский областной суд поступили сообщения о минировании. В настоящий момент проводится эвакуация сотрудников и посетителей судов", - говорится в сообщении.

По уточнению пресс-службы судов, сообщения о минировании поступили в Краснооктябрьский, Ворошиловский, Кировский, Советский, Тракторозаводский, Дзержинский, Михайловский, Быковский, Городищенский районные суды, в Волжский городской суд и в Волгоградский областной суд.

"Сотрудники и посетители указанных судов эвакуированы", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, по данным источника ТАСС в экстренных службах, некоторые сотрудники административных, судебных и транспортных субъектов также получили электронные письма с угрозами. Спецслужбы проводят проверку.