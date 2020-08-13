В Ессентуках найден пропавший 11-летний ребенок

ПЯТИГОРСК, 13 августа. /ТАСС/. Полиция нашла в Ессентуках 11-летнего ребенка, который днем в среду ушел из дома и не вернулся. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МВД по Ставропольскому краю.

12 августа в отдел полиции с заявлением об исчезновении ребенка обратился его опекун. Женщина сообщила, что днем мальчик ушел из дома в Ессентуках, и о его местонахождении ничего неизвестно. На поиски ребенка были ориентированы все патрульные экипажи полиции города-курорта и представители общественных организаций.

"Мальчик был найден в черте города сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних при содействии местных жителей. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время мальчика передадут законным представителям.