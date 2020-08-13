Неизвестные сообщили о "минировании" 12 московских судов

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Неизвестные сообщили о "минировании" 11 районных судов Москвы, а также Первого кассационного суда общей юрисдикции. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судов.

"В настоящее время в 11 районных судов поступили анонимные сообщения с угрозами взрывов. Это Коптевский, Савеловский, Кунцевский, Головинский, Басманный, Чертановский, Зеленоградский, Дорогомиловский, Кузьминский, Останкинский и Измайловский", - сказали в пресс-службе Мосгорсуда.

В пресс-службе Первого кассационного суда ТАСС также сообщили, что "в суд поступило сообщение о минировании, в настоящий момент проведена эвакуация сотрудников суда и его посетителей для проверки этой информации".

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. С марта 2020 года начали поступать сообщения об угрозах взрывов на бортах самолетов. Все сообщения оказались ложными, ФСБ России сообщала о блокировке пяти иностранных ресурсов, с которых они поступали.