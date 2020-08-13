Неизвестные "заминировали" все магазины сети "Пятерочка" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Анонимное сообщение о "минировании" всех супермаркетов сети "Пятерочка" и районного суда в Санкт-Петербурге поступило в Василеостровский районный суд. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Заминировано здание суда и все магазины "Пятерочки", - следует из поступившего в суд сообщения.

Эвакуированы Василеостровский, а также Петродворцовый, Октябрьский и Смольнинский районные суды.

В среду в один из районных судов Санкт-Петербурга поступило анонимное сообщение о "минировании" всех отделений налоговой инспекции и нескольких районных судов города. Подобное сообщение поступило в международный аэропорт Пулково.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке иностранных ресурсов, с которых с конца ноября поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Сообщения о лжеминировании в Петербурге прекратились с началом пандемии коронавируса, однако в июле возобновились с серии угроз в адрес аэропорта Пулково. 11 августа был эвакуирован торговый центр "Мега Парнас" в Ленинградской области из-за поступившего анонимного сообщения.