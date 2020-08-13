В Чечне военнослужащий, застреливший сослуживца после ссоры, получил тюремный срок

ГРОЗНЫЙ, 13 августа. /ТАСС/. Коллегия присяжных Грозненского гарнизонного военного суда признала военнослужащего виновным в гибели сослуживца, в которого он выстрелил после ссоры, ему назначено наказание в виде восьми лет исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте главного военного следственного управления СК РФ.

"Доказательства, собранные 505-м военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора военнослужащему войсковой части 6775 рядовому Айдашку Ооржаку. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

Установлено, что 22 февраля 2019 года при выполнении служебно-боевой задачи в помещении ротного опорного пункта между Ооржаком и его сослуживцем возникла ссора. Офицер, присутствующий при этом, приказал Ооржаку покинуть помещение. Через некоторое время последний, желая наказать сослуживца за пререкания с ним в присутствии командира, зашел в спальное помещение роты, взял лежавший на столе пистолет, закрепленный за офицером (уголовное дело выделено в отдельное производство), привел его в боевое состояние и выстрелил.

В результате потерпевшему причинено огнестрельное пулевое ранение шеи, от которого 25 февраля 2019 года он скончался.