ФСБ изъяла компьютер Сафронова, с которого он якобы передавал данные спецслужбе

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Следователи ФСБ изъяли компьютер, с которого советник главы Роскосмоса Иван Сафронов, как считает следствие, передавал секретные сведения иностранной спецслужбе. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Иван Павлов.

"В ходе первого обыска у него изъяли этот компьютер и все цифровые носители информации: телефоны, флешки и так далее", - сказал адвокат.

По словам защитника, при этом новых следственных действий с участием его подзащитного пока не проводится, он просто сидит в СИЗО "Лефортово".

Как сообщалось ранее, согласно материалам дела, Сафронов передавал данные через свой персональный компьютер, который находился у него дома. При этом он использовал для шифрования программу VeraCrypt, а в качестве паролей - отрывки из книги историка Роя Медведева "Путешествие через эру Ельцина" на английском языке.