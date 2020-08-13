Замглавы Колпинского района Петербурга задержали по подозрению во взяточничестве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 августа. /ТАСС/. Следователи задержали заместителя главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, подозреваемого в получении взятки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по городу.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) в отношении 44-летнего заместителя главы администрации Колпинского района Санкт-Петербурга", - сообщает ведомство.

По данным следствия, подозреваемый предложил коммерческому директору одной из организаций Санкт-Петербурга передать ему взятку в размере 446 тыс. рублей за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, оплату за их исполнение, а также за общее покровительство организации.

Как уточнили в пресс-службе, замглавы администрации задержали днем 12 августа в Колпино после получения им запрашиваемой взятки.