В госпитале МЧС России в Бейруте оказали помощь почти 600 пострадавшим

БЕЙРУТ, 13 августа. /ТАСС/. Медики МЧС России оказали помощь почти 600 пострадавшим на базе аэромобильного госпиталя в Бейруте. Об этом ТАСС в четверг сообщили в оперативном штабе группировки министерства, работающей в Ливане.

"В аэромобильном госпитале помощь оказана в 575 случаях, в том числе 70 детям. Госпитализированных нет. Мобильная бактериологическая лаборатория провела 1 тыс. тестов на коронавирус. Психологическая помощь оказана в 62 случаях, включая 13 детей", - сказали в оперштабе. Спасатели обследовали на месте взрыва 5 550 кв. м территории.

Спасатели МЧС прибыли в Бейрут 5 августа для оказания помощи пострадавшим от взрыва в порту и участия в поисково-спасательной операции. На стадионе российские специалисты развернули мобильный госпиталь, в котором врачи отряда "Центроспас" МЧС России принимают пострадавших. За все время работ спасатели обнаружили и извлекли из-под завалов тела 10 человек.