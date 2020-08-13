Суд в Москве заочно арестовал банкира Бажанова по обвинению в хищении более 1 млрд рублей

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг заочно арестовал банкира Феликса Бажанова по обвинению в хищении более 1 млрд рублей из банка "Мастер-Капитал", собственником которого он был ранее. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Судом избрана в отношении Бажанова мера пресечения в виде содержания под стражей заочно", - сказала собеседница агентства. Бажанов объявлен в международный розыск.

Согласно постановлению суда, Бажанов будет содержаться под стражей два месяца с момента задержания. Постановление суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Бажанов и бывший председатель правления банка "Мастер-Капитал" Владимир Викторов обвиняются в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму не менее 1 млрд рублей по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Бажанов также является бывшим собственником банка "Мастер-Капитал" и экс-спонсором раллийной команды "КАМАЗ-Мастер". В состав ОАО "Объединение "Мастер", кроме банка, входят ООО "Ржевское аграрное общество", ООО "Мастер-Ресурс", ОАО "Плутон" и ООО "Топкар".